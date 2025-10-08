ВС РФ уничтожили редкую израильскую технику в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие уничтожили в зоне СВО на Украине редкую израильскую радиолокационную станцию (РЛС) RADA, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Минобороны РФ.

РЛС поразили подразделения группировки войск "Днепр". Они нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Лукьяновское, Малая Токмачка и Степногорск в Запорожской области, а также сел Львово и Тягинка под Херсоном. Точное место, где находилась израильская станция, не называется.

Уничтоженная техника предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей. По данным из открытых источников, такие станции считаются редкими. Украине обещали поставить 16 подобных РЛС, часть из которых уже ликвидирована ВС РФ.

Помимо этого, в ходе атаки российские военные вывели из строя РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, самоходные артиллерийские установки KRAB, Panzerhaubitze 2000 и Caesar, а также бронемашины HMMWV и MaxxPro американского производства.

Ранее армия России поразила украинские объекты энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности, а также склады с горючим. Кроме того, удар был нанесен по местам хранения и подготовки беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.