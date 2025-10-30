ВС РФ ночью нанесли массированный удар по военным объектам на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала военные объекты на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Массированный удар был нанесен в ночь на 30 октября в ответ на террористические действия, которые совершала Украина против гражданских объектов России. Для атаки войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.

В результате, как уточнили в ведомстве, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетические объекты, обеспечивающие их работу, а также военные аэродромы.

Ранее Вооруженные силы России атаковали железнодорожный состав с вооружением и техникой противника, цеха по производству БПЛА и пункты дислокации украинских солдат и иностранных наемников в 149 районах.

