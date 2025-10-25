ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия атаковала объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетическую инфраструктуру, которая обеспечивала работу ВПК. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Групповой удар был нанесен в ночь на 25 октября высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными БПЛА в ответ на теракты, которые реализуются со стороны Украины.

В результате, как заявили в ведомстве, цели удара были достигнуты, а все объекты удалось поразить.

Ранее российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинского ВПК. Удар также был нанесен по цехам сборки, местам хранения и запуска БПЛА большой дальности и складам горючего.

Помимо этого, поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

