Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в публикации Минобороны России.

Также ВС РФ ударили по железнодорожному составу с вооружением и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам по производству БПЛА и местам их хранения. Кроме того, российская армия поразила пункты дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Кроме того, российские бойцы взяли под контроль Вишневое в Днепропетровской области. Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". Кроме того, военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника.

До этого украинские СМИ заявляли, что повреждения получила критическая инфраструктура в городе Подольске Одесской области. Из-за взрывов, прогремевших ночью, в городе нет света и частично отсутствует вода. Власти города официально эту информацию не подтверждали.