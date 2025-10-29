Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Вишневое в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". Кроме того, военнослужащие продвинулись в глубину обороны противника.

Ранее российские военнослужащие освободили село Егоровку в Днепропетровской области, поселок Новониколаевку и село Привольное в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, населенные пункты были взяты под контроль подразделением группировки войск "Восток".

До этого российская армия взяла под контроль Бологовку в Харьковской области, а также Першотравневое в Днепропетровской области. Первый населенный пункт удалось освободить благодаря активным действиям военнослужащих "Северной" группировки войск, а второй – подразделений группировки войск "Восток".

