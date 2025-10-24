ВС РФ освободили Бологовку и Першотравневое в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия взяла под контроль Бологовку в Харьковской области, а также Першотравневое в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Первый населенный пункт удалось освободить благодаря активным действиям военнослужащих "Северной" группировки войск, а второй – подразделений группировки войск "Восток".

При этом за последнюю неделю российскими войсками было освобождено 10 населенных пунктов. Речь идет не только про Бологовку и Першотравневое, но и про Плещеевку, Дроновку, Чунишино, Ленино, Проминь (расположены в ДНР. – Прим. ред.), Ивановку в Днепропетровской области, а также про Полтавку и Павловку в Запорожской области.

Плещеевку и Дроновку взяли под контроль бойцы "Южной" группировки в результате активных наступательных действий, Чунишино и Павловку – военнослужащие "Востока", а Ленино, Проминь, Ивановку и Полтавку – подразделения группировки войск "Центр".

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил военнослужащим, отличившимся при выполнении задач в зоне СВО, государственные награды. Кроме того, ему презентовали наземную робототехническую платформу для доставки дронов на позиции. Она несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный.

