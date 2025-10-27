ВС РФ пресекли четыре попытки ВСУ вырваться из окружения в Купянске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) пресекли четыре попытки украинских войск вырваться из окружения в Купянске на правый берег реки Оскол. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, артиллерия и беспилотники нанесли формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневое поражение. В результате были уничтожены до 50 украинских военнослужащих и 6 единиц военной техники, в том числе 2 бронеавтомобиля Humvee.

Ранее российская армия атаковала транспортные и энергетические объекты, которые украинские военнослужащие используют для поставок оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

До этого российские военные атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетическую инфраструктуру. По данным Минобороны РФ, групповой удар был нанесен в ответ на теракты, которые осуществляются Киевом.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, а также ударные БПЛА. В результате цели удара были достигнуты, все объекты удалось поразить.