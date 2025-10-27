ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки атаковала транспортные и энергетические объекты, которые украинские военнослужащие используют для поставок оружия и военной техники в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает News.ru.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо железнодорожной инфраструктуры, был атакован военный аэродром и пункты дислокации украинских военнослужащих. В результате, как заявили в ведомстве, все объекты были поражены.

Ранее российские военные атаковали объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и энергетическую инфраструктуру. По данным Минобороны России, групповой удар был нанесен в ответ на теракты, которые реализуются со стороны Киева.

Для атаки использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования, а также ударные БПЛА. В результате цели удара были достигнуты, все объекты удалось поразить.

