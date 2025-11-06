Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атака вражеских беспилотников отражена в Волгореченске Костромской области. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Сергей Ситников.

"Под утро жители города слышали работу защитной системы – прозвучало несколько хлопков", – объяснил глава области.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые ликвидируют последствия на энергетических объектах. При этом само электроснабжение не нарушено, пострадавших также нет.

До этого БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в пригороде Владимира. О пострадавших не сообщалось, при этом все системы жизнеобеспечения работали после инцидента в нормальном режиме.

Ранее два вражеских дрона нанесли удар по промышленному комплексу Стерлитамака в Башкирии. Силы ПВО и службы безопасности предприятий ликвидировали оба БПЛА. В результате обломки упали в районе вспомогательного цеха. Никто не пострадал.

