Пожар произошел в промзоне Буденновска после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожар начался на территории промзоны в Буденновске после атаки беспилотников. В результате обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов, сообщает News.ru со ссылкой на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Все системы жизнеобеспечения города также работают в штатном режиме.

"От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте", – отметил Владимиров.

По его словам, в 01:00 12 ноября в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. Спустя пять часов его отменили. Глава края призвал жителей пользоваться официальными источниками информации и не доверять слухам.

Всего за ночь над регионами России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 8 дронов сбиты над Ростовской областью, 4 – над Смоленской областью, 3 – над Орловской областью и 3 – над Брянской областью.

Еще 2 БПЛА удалось перехватить над Тульской областью, 1 – над Калужской областью и 1 – над Московским регионом.

