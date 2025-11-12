Свыше 700 жителей Южного Тушина начали осмотр квартир по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К поэтапному осмотру квартир в новостройке по программе реновации приступили 730 жителей четырех устаревших домов в Южном Тушине. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, москвичи смогут переселиться в жилой комплекс, расположенный по адресу улица Окружная, дом 2а. Всего переселение в Южном Тушине затронуло жителей из 18 домов.

"Более 380 москвичей из домов 4 и 10а на Окружной улице начали осматривать квартиры в современном жилом комплексе 20 октября. Спустя неделю к ним присоединились почти 350 соседей из дома 6а на этой же улице и дома 9, корпуса 1, в Походном проезде", – сказала глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На первом этаже новостройки находится центр информирования по переселению, куда могут обратиться участники программы. Там можно получить информацию об оформлении документов и переезде.

Соловьева отметила, что три из четырех старых домов находятся в том же микрорайоне, что и новостройка, поэтому жители уже знакомы с его инфраструктурой. Рядом расположены детский сад, школа, спортивная секция, парк усадьбы Братцево, памятник природы "Сходненский ковш", а также остановка общественного транспорта.

На территории у новостройки высадили деревья, разбили газоны, посадили цветы. Также там есть зона отдыха, детская и спортивная площадки.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что всего в доме 330 квартир с улучшенной отделкой. При этом шесть квартир оборудованы специально для маломобильных граждан. Там есть поручни в санузлах, розетки и дверные ручки расположены на комфортном уровне. Он отметил, что общая площадь квартир составляет 19 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что более 1,1 тысячи жителей Восточного Измайлова из семи старых домов приступили к поэтапному переселению в новостройку по программе реновации. Она расположена на Измайловском бульваре – это четвертый дом в районе, который передали под заселение. Общая площадь 525 квартир составила почти 31 тысячу квадратных метров.

