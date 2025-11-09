Собянин: на Ярославском направлении появится 15 составов "Иволга 4.0"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парк современных поездов "Иволга 4.0" увеличится до 15 составов на Ярославском направлении железной дороги, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Как подчеркнул мэр, в городе продолжается масштабный переход направления на данные поезда совместно с перевозчиком ЦППК и РЖД.

"Первые "Иволги 4.0" вышли на маршруты уже в этом году. Всего до 2030 года закупим 92 новых состава. Все работы ведем поэтапно", – написал Собянин.

По его словам, поезда нового поколения более мощные. Перед запуском на линию они требуют комплексной проверки и настройки систем, так как электросеть должна работать без сбоев.

Особое внимание уделяется подготовке машинистов, которые проходят на современных составах дополнительное обучение и практику.

Кроме того, для контроля технического состояния поездов в Пушкине открылось новое подразделение Тверского вагоностроительного завода. Здесь специалисты проводят диагностику и регламентные работы.

Как напомнил глава города, за последние годы совместно с РЖД:



возвели транспортный узел в Ростокине для удобной пересадки с Ярославского направления на МЦК;

построили дополнительные пути от Москвы до Пушкино, которые позволили поездам ходить чаще.

"Обновление Ярославского направления позволит еще большему количеству жителей и гостей столицы пользоваться быстрым и комфортным транспортом", – подчеркнул Собянин.

Ранее новый поезд "Иволга 4.0" с бортовым номером 068 заменил состав предыдущего поколения – ЭД4М. В современном составе значительно тише и комфортнее. Как уточняли в ЦППК, здесь есть климатические системы с функцией обеззараживания воздуха, адаптивное освещение, зарядки для гаджетов и электросамокатов и другие преимущества.