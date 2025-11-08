08 ноября, 09:30Транспорт
Поезд к 80-летию Никиты Михалкова запустили в московском метро
Поезд к 80-летию режиссера Никиты Михалкова запустили в московском метро. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской ветке. Каждый вагон – это часть биографии режиссера, а также погружение в его самые известные киноработы.
Также можно будет познакомиться с театральной деятельностью юбиляра. В списке – постановки "Мастерской "12" Никиты Михалкова".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
