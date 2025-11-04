"Новости дня": в Москве изменилась схема движения наземных маршрутов

В Москве изменилась схема движения наземных маршрутов. На линиях появились около 70 современных автобусов и электробусов российского производства.

Маршруты № 157 и 157к объединились в новый магистральный М20, улучшив связь жителей Можайского района со станциями "Славянский бульвар" и "Киевский вокзал". Вместо рейсов С263 и С249 появился – № 263, который курсирует чаще, предоставляя жителям районов Очаково-Матвеевское и Раменки более удобный путь до МЦК, МЦД и Большой кольцевой линии.

