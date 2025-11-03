Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

На востоке Москвы идет реконструкция МКАД и прилегающей к нему улично-дорожной сети. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, первый этап проекта охватывает больше 5 километров дорог. Там будут сделаны съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы с шоссе Энтузиастов и улицы Победы. Также появится прямой съезд и выезд между МКАД и улицей Сталеваров, соединят Косинскую улицу с Реутовской, обновят дорожные знаки, указатели и разметку.

