03 ноября, 10:45Мэр Москвы
Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы
На востоке Москвы идет реконструкция МКАД и прилегающей к нему улично-дорожной сети. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, первый этап проекта охватывает больше 5 километров дорог. Там будут сделаны съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы с шоссе Энтузиастов и улицы Победы. Также появится прямой съезд и выезд между МКАД и улицей Сталеваров, соединят Косинскую улицу с Реутовской, обновят дорожные знаки, указатели и разметку.
