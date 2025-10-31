Форма поиска по сайту

31 октября, 17:15

Специалисты проложили тоннели между станциями метро "Шелепиха" и "Звенигородская"

Завершен важный этап строительства Рублево-Архангельской линии метро. Специалисты проложили тоннели между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская", причем более 300 метров пути пришлось строить вручную горным способом. Тоннели расширили с 6 до 9 метров для соединения участков.

Первый участок линии от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" откроется в конце следующего года. Вся линия протянется на 28 километров от "Москва-Сити" до Красногорска и будет включать 12 станций. Новая ветка улучшит транспортное обслуживание почти миллиона жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортметрогородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваКристина Шашкова

