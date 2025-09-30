30 сентября, 11:30Экономика
"Деньги 24": россияне купили рекордное количество новых автомобилей
Россияне за последнюю неделю сентября купили рекордное количество новых автомобилей. Продажи составили 32 274 машины.
По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, ажиотаж на авторынке связан с обсуждением новой ставки утилизационного сбора. Она пока не введена, но с ее применением цены на автомобили могут вырасти уже в следующем году, поэтому многие решили приобрести машины заранее.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.