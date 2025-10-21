"Новости дня": началось строительство навесов "сухие ноги" у станции "Славянский бульвар"

У станции метро "Славянский бульвар" началось строительство навесов "сухие ноги". Это позволит пассажирам осуществлять комфортную пересадку с подземного на наземный транспорт.

В частности, под навесами можно будет дойти до остановок на Славянском бульваре, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте. Все конструкции будут выглядеть эстетично, в светло-бежевых тонах. На крышах установят световые зенитные фонари, похожие на мансардные окна.

Общая площадь сооружения составит 9 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Новости дня".