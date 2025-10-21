Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 18:20

Транспорт

"Новости дня": началось строительство навесов "сухие ноги" у станции "Славянский бульвар"

"Новости дня": началось строительство навесов "сухие ноги" у станции "Славянский бульвар"

Установка эскалаторов началась на строящейся станции метро "Звенигородская" в Москве

Восемь новых судов появятся на регулярных речных маршрутах в Москве

"Новости дня": бесплатное питание может появиться в российских поездах

Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года

Специалисты проложат 17 км Троицкой линии метро в Москве до 2029 года

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 октября

"Новости дня": строительство южного участка Троицкой линии метро началось в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

"Новости дня": в Москве началось строительство южного участка Троицкой линии метро

У станции метро "Славянский бульвар" началось строительство навесов "сухие ноги". Это позволит пассажирам осуществлять комфортную пересадку с подземного на наземный транспорт.

В частности, под навесами можно будет дойти до остановок на Славянском бульваре, Староможайском шоссе и Кутузовском проспекте. Все конструкции будут выглядеть эстетично, в светло-бежевых тонах. На крышах установят световые зенитные фонари, похожие на мансардные окна.

Общая площадь сооружения составит 9 тысяч квадратных метров. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортгородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика