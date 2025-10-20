Завершена реконструкция Митинского крематория

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Реконструкция Митинского крематория завершилась в Москве. Здание стало соответствовать современным стандартам, передает газета "Вечерняя Москва".

В ходе работ специалисты обновили 3 ритуальных зала, 2 из которых рассчитаны более чем на 100 человек. Высокие потолки, новый дизайн и скамьи из светлого искусственного камня создают атмосферу спокойствия.

Внутренние помещения оборудовали системами вентиляции, кондиционирования и пожаротушения, а также навигацией с тактильными табличками и шрифтом Брайля для людей с нарушениями зрения.

Вместо старых печей установили современное оборудование, которое позволит сократить выбросы вредных веществ как минимум в 2 раза. На прилегающей территории возвели новые колумбарные стены с более чем 4,5 тысячи ниш.

Внутри крематория также сделали дополнительные помещения: танато-лабораторию для подготовки усопших к прощанию, складские комнаты и 2 обновленные клиентские зоны, адаптированные для маломобильных граждан.

Ранее в храме Христа Спасителя начались ремонтно-реставрационные работы, во время которых будет обновлен главный купол. За прошедшие годы металл потемнел и появились пятна. Кроме того, швы утратили свою герметичность, сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, объясняя причину комплексного ремонта.

