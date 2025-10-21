"Новости дня": строительство южного участка Троицкой линии метро началось в Москве

Строительство южного участка Троицкой линии метро началось в Москве. Стартовала проходка тоннеля от действующей "Новомосковской" до будущей станции "Сосенки".

Специалистам предстоит построить 6 станций. Южный участок станет продолжением действующей изумрудной ветки, в составе которой сегодня открыты 11 станций. Работы планируют завершить в 2029 году.

Подробнее – в программе "Новости дня".