Фото: телеграм-канал "Пряная Якутия"

Паром с людьми застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ЧП произошло в тот момент, когда паром следовал по маршруту из села Хоро в населенный пункт Верхневилюйск. В результате случившегося никто не пострадал. После происшествия всех пассажиров привезли в пункт назначения.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку действиям перевозчиков по соблюдению требований закона о безопасности судоходства.

Ранее пять человек отправились кататься на моторной лодке по реке Каме и не вернулись. Спасатели организовали поиски людей.

В результате сотрудникам МЧС поступила информация от охранника лодочной станции. Он рассказал, что две женщины обратились к нему за помощью из-за затонувшей моторной лодки. Инцидент произошел в 200 метрах от берега реки.

Спустя время в Каме были найдены тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины без спасательных жилетов. При этом спасатели продолжают поиски 45-летнего мужчины.

