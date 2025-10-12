Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

Моторная лодка затонула на Каме в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Информация о том, что 5 человек отправились кататься на моторной лодке по реке Кама и не вернулись, появилась вечером 11 октября. Спасатели в ночь на 12-е число направились на поиски людей.

Утром 12 октября спасатели получили сведения от охранника лодочной станции, расположенной неподалеку от города Чистополь, что две женщины вечером 11 октября обратились к нему за помощью из-за затонувшей моторной лодки.

Инцидент произошел в 200 метрах от берега Камы. Выяснилось, что женщинам после случившегося удалось добраться до ближайшего острова. Однако они попросили найти еще троих человек – двух мужчин и одну женщину.

В настоящее время поисковые работы продолжаются. К месту происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона.

