10 октября, 18:15

Новости Москвы: капитальный ремонт Волоколамского путепровода начался в Москве

В Москве начался капитальный ремонт Волоколамского путепровода, проходящего над путями Рижского направления Московской железной дороги. Специальной техникой проведут демонтаж старых пролетов и установку новых, а также укрепят опоры. Движение по путепроводу сохранится, работы планируют завершить к концу 2026 года.

На Садовом кольце у Курского вокзала появился новый разворот на пересечении улиц Земляной Вал и Старой Басманной, позволяющий водителям избежать двухкилометрового крюка. Одновременно в Бибиреве на улице Пришвина строится новый рынок с зонами для продажи продуктов и кафе, который обеспечит тысячи жителей свежими товарами рядом с домом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

