09 октября, 08:05

Город

"Новости дня": ветхие дома в Москве будут расселять по программе КРТ

Ветхие дома в Москве будут расселять по программе комплексного развития территорий жилой застройки. Это возможность получить новое современное жилье для тех, кто не вошел в программу реновации. Решение будут принимать сами москвичи путем голосования собственников и нанимателей жилья.

Первыми площадками станут районы Таганский и Черемушки. Жители получат комфортные квартиры с развитой инфраструктурой в шаговой доступности. Программу переселения из ветхого жилья масштабируют по поручению Сергея Собянина, она уже затрагивает более пяти тысяч старых домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

