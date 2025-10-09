"Новости дня": ветхие дома в Москве будут расселять по программе КРТ

Ветхие дома в Москве будут расселять по программе комплексного развития территорий жилой застройки. Это возможность получить новое современное жилье для тех, кто не вошел в программу реновации. Решение будут принимать сами москвичи путем голосования собственников и нанимателей жилья.

Первыми площадками станут районы Таганский и Черемушки. Жители получат комфортные квартиры с развитой инфраструктурой в шаговой доступности. Программу переселения из ветхого жилья масштабируют по поручению Сергея Собянина, она уже затрагивает более пяти тысяч старых домов.

Подробнее – в программе "Новости дня".