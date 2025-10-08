Сергей Собянин: новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи

Новая дорога свяжет улицу Двинцев и 3-ю улицу Марьиной Рощи. Об этом на своей странице в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, там появится Проектируемый проезд № 1135. Он пройдет вдоль путей МЦД по тоннелю под Шереметьевской улицей. Жителям Марьиной Рощи станет удобнее добираться до станций МЦД-2, МЦД-4, Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро.

