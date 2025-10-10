Остановки трамваев и автобусов перенесут на приподнятые платформы в Москве с 11 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 11 октября в нескольких районах Москвы трамвайные и автобусные остановки перенесут на новые приподнятые платформы, сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

Новые остановки вводятся:



на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде – для трамваев 11, 25 и автобусов 286, 286к, 311;

на Халтуринской улице – для трамваев 13, 36;

на Измайловском и Преображенском Валах – для трамваев 11, 36, 46;

у метро "Семеновская" – для трамваев 11, 12, 32, 36, 46;

на проспекте Буденного – для трамваев 12, 36;

на 3-й Владимирской улице – для трамваев 36, 37;

на Красноказарменной улице – для трамваев 32, 37, 50 и автобусов 624, с636;

в районе Коптево – для трамваев 23, 27, 30.

В Дептрансе отметили, что приподнятые платформы оборудованы для удобного входа в трамвай. На улице Бориса Галушкина, в Ростокинском проезде и на Красноказарменной улице остановки автобусов будут объединены с трамваями. То есть весь транспорт, следующий в одном направлении, будет останавливаться в единых местах.

Работы проводятся в рамках благоустройства столичных улиц.

Ранее сообщалось, что в Москве 11 октября заработает новый электробусный маршрут № 232, связывающий станцию метро "Терехово" и остановку "Давыдково". На маршрут выйдут 12 современных электробусов нового поколения "КамАЗ-52222", которые будут заряжаться на новой конечной станции "Мнёвники".