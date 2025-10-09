Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин принял решение расширить сеть зарядных станций для электромобилей. Он написал об этом в своем канале в МАХ.

Мэр отметил, что рассчитывает на активность частных инвесторов. Для этого город будет компенсировать до 50% затрат на технологическое присоединение электрических зарядных станций (ЭЗС) к городским сетям, но не более 2 миллионов рублей за одну станцию.

Владельцы ЭЗС также будут обязаны интегрировать станции в городское программное обеспечение, а именно АИС "Единое парковочное пространство", "Энергия Москвы" и мобильное приложение "Метро Москвы".

Собянин добавил, что в столице свыше 7 тысяч ЭЗС, однако сеть нужно расширить, чтобы подготовить город к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию.

Подать заявку на получение компенсации можно в московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства.

Ранее мэр рассказывал, что было принято решение о заключении долгосрочных контрактов на установку ЭЗС. Операторы – юридические лица и индивидуальные предприниматели – будут устанавливать и обслуживать ЭЗС в течение 7 лет по всем техническим требованиям и стандартам качества, которые закреплены в контракте и техзадании.

Это будет гарантировать пользователям доступность, надежность и безопасность процесса зарядки. Кроме того, это даст толчок для роста производства электромобилей в России.

