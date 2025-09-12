Собянин принял решение о заключении долгосрочных контрактов на установку ЭЗС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принято решение о заключении долгосрочных контрактов на установку зарядных станций для электротранспорта, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.



По оценкам экспертов, в течение пяти лет число электромобилей в столице составит от 100 до 300 тысяч, уточнил мэр столицы.



"Для увеличения сети зарядных станций заключим долгосрочные контракты на их установку и обслуживание. Город возьмет на себя ключевые этапы подготовки инфраструктуры: подведение необходимой электрической мощности и монтаж специальных фундаментов с вводно-распределительными щитами", – рассказал глава города.



Градоначальник отметил, что операторы – юридические лица и индивидуальные предприниматели – будут устанавливать и обслуживать ЭЗС в течение 7 лет по всем техническим требованиям и стандартам качества, которые закреплены в контракте и техзадании. По его словам, это будет гарантировать пользователям доступность, надежность и безопасность процесса зарядки. Кроме того, это даст толчок для роста производства электромобилей в России.

Отбор операторов ЭЗС будет проходить на конкурсной основе.



"Сегодня у владельцев электромобилей есть ряд льгот: они освобождены от уплаты транспортного налога, а также могут парковаться бесплатно на уличных парковках", – заключил Собянин.

Ранее в Москве разработали единые требования к размещению зарядных станций для электротранспорта. С этого года 5% всех парковок оборудуют устройствами для зарядки такого транспорта. В следующем году зарядками планируется обеспечить 10% парковочных мест, а в 2027 году – 15%. Правила касаются проектов нового строительства и реконструкции существующих объектов.