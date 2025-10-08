Форма поиска по сайту

08 октября, 19:15

Пассажиры задержанных рейсов из Антальи смогут запросить компенсацию у перевозчика

Пассажиры задержанных рейсов из турецкой Антальи могут запросить компенсацию у перевозчика. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Однако выплаты возможны только при доказанной вине авиаперевозчика. Рейсы Turkish Airlines в Москву задержались на несколько часов, в результате чего сотни туристов не могли улететь домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортобществовидеоЕкатерина Фоменко

