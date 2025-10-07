Форма поиска по сайту

07 октября, 08:00

Транспорт

На юге Москвы построят дублер МКАД

На юге Москвы продолжается строительство дублера МКАД – трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В рамках проекта возводится автомобильный путепровод на пересечении с Расторгуевским шоссе.

В настоящее время рабочие завершают бетонирование ограждений, проводят работы по гидроизоляции и укладке дорожного покрытия. Новая магистраль соединит между собой пять вылетных трасс и улучшит транспортную доступность южных районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

