Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:45

Транспорт

В РФ могут ужесточить наказание за передачу управления питбайком и авто детям

В РФ могут ужесточить наказание за передачу управления питбайком и авто детям

В России запретили продажу суррогатных удерживающих устройств для детей

Маршруты наземного транспорта изменили в Москве после открытия Троицкой линии метро

Прямое ж/д сообщение между Алма-Атой и Москвой возобновится с 26 октября

Пожар в грузовом вагоне на перегоне Шиферная – Пески потушен

Движение электричек возобновлено на Казанском направлении МЖД

"Новости дня": 23 маршрута общественного транспорта свяжут Москву и Подмосковье

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Схема движения транспорта изменилась к открытию нового участка Троицкой линии метро

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

В России планируют ужесточить ответственность за передачу управления автомобилем или питбайком ребенку. Сейчас за это предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч рублей, а также исправительные или принудительные работы на срок до года.

Тем не менее Следственный комитет России намерен пересмотреть эти санкции. Поводом для такого решения послужила статистика ГИБДД. За первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано почти две тысячи аварий с участием несовершеннолетних за рулем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика