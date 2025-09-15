В РФ могут ужесточить наказание за передачу управления питбайком и авто детям

В России планируют ужесточить ответственность за передачу управления автомобилем или питбайком ребенку. Сейчас за это предусмотрен штраф от 50 до 80 тысяч рублей, а также исправительные или принудительные работы на срок до года.

Тем не менее Следственный комитет России намерен пересмотреть эти санкции. Поводом для такого решения послужила статистика ГИБДД. За первые шесть месяцев 2025 года зафиксировано почти две тысячи аварий с участием несовершеннолетних за рулем.

