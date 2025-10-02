Электронный сервис розыска багажа с международных рейсов появится в аэропорту Внуково

Подать заявку на розыск багажа, потерянного на международных рейсах, можно будет в электронном виде. Услуга появится в аэропорту Внуково уже в следующем году. Такой же сервис для внутренних перевозок уже работает на официальном сайте авиагавани.

Расширить его действие на международные рейсы решили после нескольких случаев летом, когда авиакомпания Turkish Airlines вовремя не доставляла багаж пассажиров. Людям приходилось часами стоять в очередях, чтобы оформить заявки на стойке розыска.

