В России могут ввести автоматическую оплату парковки через транспондер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты от фракции "Новые люди" предложили ввести автоматическую оплату парковки через транспондер. Инициатива была направлена на имя главы Минтранса Андрея Никитина, передает ТАСС.

Парламентарии пояснили, что нынешняя система оплаты стоянок приводит к массе жалоб от водителей, поскольку из-за технических сбоев и нестабильной связи они не всегда могут вовремя оплатить.

"Считаем целесообразным разработать федеральную программу по внедрению автоматической оплаты парковки через транспондеры. Федеральная программа может предусматривать субсидирование регионов для установки оборудования на каждой точке платной парковки", – заявили в Думе.

По словам авторов предложения, при оплате такая система может автоматически идентифицировать машину и запускать парковочную сессию, завершая ее при выезде и списывая необходимую сумму. Как считают депутаты, это уменьшит число необоснованных штрафов, повысит доверие водителей к транспортной политике и снизит социальную напряженность.

Один из авторов письма, депутат Госдумы Амир Хамитов назвал несправедливыми штрафы в размере 5 тысяч рублей из-за технических сбоев или нестабильной связи. Он добавил, что транспондеры уже доказали эффективность.

Ранее в Госдуме предложили увеличить время для оплаты платной парковки с 5–15 минут до суток. Парламентарии напомнили, что сейчас оплатить парковочное место в Москве требуется в течение 5 минут, а в Санкт-Петербурге – 15. По их мнению, такие правила приводят к несправедливым штрафам для добросовестных водителей.

