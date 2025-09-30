Форма поиска по сайту

Новости

30 сентября, 07:15

Транспорт

В России предложили запретить комбинацию цифр "666" на автомобильных номерах

В России предложили запретить комбинацию цифр "666" на автомобильных номерах. По словам авторов инициативы, такой номер может восприниматься как оскорбление чувств верующих, так как несет определенный негативный подтекст.

Однако в целом "красивые" номера в России не запрещены. Автомобилисты могут законно получить такой номер на машину, главное, чтобы на нем не было нецензурных сочетаний букв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

