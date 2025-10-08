Аудиосообщения в столичном беспилотном трамвае озвучили с помощью ИИ

Аудиосообщения в столичном беспилотном трамвае озвучили с помощью искусственного интеллекта. В специальную систему сначала загрузили текст, а затем использовали в качестве основы баритон официального диктора московского метро Алексея Россошанского, который объявляет остановки почти 20 лет.

Теперь точки маршрута трамвая № 10 озвучивает нейроголос. Транспорт курсирует от станции метро "Щукинская" до улицы Кулакова.

