Эксперты предупредили, что водители в РФ могут лишиться прав за сокрытие госномеров
Эксперты предупредили российских водителей о новых рисках за сокрытие номерных знаков. Ранее за это нарушение полагался штраф в 5 тысяч рублей. Теперь за управление автомобилем с закрытыми или измененными госномерами грозит лишение прав на срок до 18 месяцев.
Ответственность наступает только при управлении транспортным средством. Пока автомобиль стоит на месте, привлечь водителя к ответственности нельзя. Закон касается любых изменений или сокрытия государственных регистрационных знаков, а также нарушения их семантики.
