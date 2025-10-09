Turkish Airlines вернула невыданный багаж пассажирам двух рейсов из Турции

Фото: 123RF/charnsitr

Пассажиры двух рейсов авиакомпании Turkish Airlines, летевших из турецких городов Бодрум и Даламан в Москву, получили ранее невыданный багаж, сообщила пресс-служба аэропорта Внуково.

В частности, вещи изначально не смогли получить пассажиры рейсов TK 3126, который прибыл в столицу в 13:57 по московскому времени, и TK 3104, прилетевший в 12:28.

Еще один инцидент, связанный с Turkish Airlines, произошел 7 октября. Были отменены несколько самолетов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. СМИ указывали, что один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе.

Изначально пассажирам предложили вернуть покупки из duty free, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. После этого их начали развозить по гостиницам.

Спустя время авиакомпания объяснила задержку рейсов операционными изменениями по переносу дат и времени полетов. Однако перевозчик отказался раскрыть конкретные причины проводимых технических работ.

Вместе с тем представители компании указали, что все пассажиры были заранее предупреждены о задержках. Утром 8 октября туристов доставили в аэропорт из гостиниц. Всего в этот день были отправлены порядка 20 рейсов.