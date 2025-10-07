Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:15

Транспорт

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

Минфин РФ предложил выплачивать стоимость ремонта авто по ОСАГО без учета износа деталей

Собянин: началось строительство участка метро от "Новомосковской" до "Троицка"

Москвичей попросили быть внимательнее на дорогах из-за дождя

"Новости дня": почти 14 тыс пассажиров перевез первый московский беспилотный трамвай

Юрист опроверг информацию о лишении прав на 1,5 года в России за грязные номера

Новая "Иволга 4.0" начала курсировать с Киевского вокзала на МЦД-4

Поезд "Иволга 4.0" черного цвета начал курсировать по столице

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новый поезд "Иволга 4.0" презентовали в Москве

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Даламана прилетели во Внуково без багажа. Как сообщили в службах аэропорта, более 60 сумок и чемоданов забыли загрузить на рейс. Все вещи обещают доставить самолетом из Стамбула к 11 часам.

Кроме того, у Turkish Airlines возникли другие проблемы. Авиакомпания отменила несколько рейсов из Антальи во Внуково. Один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе, в аэропорту скопление людей, пассажиров развозят по гостиницам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья КрамароваНаиль Губаев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика