Авиакомпания Turkish Airlines задержала доставку чемоданов и сумок из Турции в Москву

Пассажиры рейса Turkish Airlines из Даламана прилетели во Внуково без багажа. Как сообщили в службах аэропорта, более 60 сумок и чемоданов забыли загрузить на рейс. Все вещи обещают доставить самолетом из Стамбула к 11 часам.

Кроме того, у Turkish Airlines возникли другие проблемы. Авиакомпания отменила несколько рейсов из Антальи во Внуково. Один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе, в аэропорту скопление людей, пассажиров развозят по гостиницам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.