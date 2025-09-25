Форма поиска по сайту

25 сентября, 17:15

Транспорт

Автономную "Ласточку" запустили в тестовом режиме на МЦК

Автономную "Ласточку" запустили в тестовом режиме на МЦК

На МЦК в тестовом режиме запустили автономную российскую "Ласточку". Беспилотные поезда перевозят пассажиров кольца уже больше года, а теперь систему довели до максимального – четвертого уровня автономности.

Особое внимание уделили техническому зрению и искусственному интеллекту, которые способны распознавать и реагировать на сложные и нестандартные ситуации на путях. На тест-драйве автоматика отработала реакцию на препятствие в виде коляски с ребенком.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоРоман КарловНаталия Шкода

