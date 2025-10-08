Turkish Airlines: рейсы из Антальи в РФ задержали из-за корректировки дат

Фото: 123RF/langdu8x

Причиной задержки рейсов, следующих из Антальи в города России, стали операционные изменения по переносу дат и времени полетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горячую линию авиакомпании Turkish Airlines.

По словам представителя перевозчика, все пассажиры были заранее предупреждены о задержках. В настоящее время россияне, которые не смогли вылететь по этой причине, уже находятся в аэропорту, готовые к отправке.

"Сегодня (8 октября – прим. ред.), в ближайшее время рейсы будут выполнены", – заверили в авиакомпании, не раскрыв конкретных причин операционных изменений.

Журналисты выяснили, что сейчас туристы ожидают начала регистрации.

Информация об отмене рейсов в Москву и Санкт-Петербург появилась в СМИ 7 октября. В частности, один из самолетов вернули к терминалу уже на взлетно-посадочной полосе.

Изначально пассажирам предложили вернуть покупки из duty free, повторно пройти паспортный контроль и забрать багаж. После этого их начали развозить по гостиницам. В свою очередь, некоторые турецкие СМИ сообщили о предупреждениях метеорологов относительно резкого изменения погодных условий в ночь на 7-е число.

