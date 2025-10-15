Асфальт обновили на Каширской улице в Москве. Как рассказал заммэра Петр Бирюков, работы проводились преимущественно ночью на участке от Каширского тоннеля до улицы Маршала Захарова и участке дублера магистрали.

Всего отремонтировали более 320 квадратных метров дорожного покрытия. Последний раз там меняли асфальт четыре года назад. Из-за интенсивной нагрузки образовались ямы и появилась колея, поэтому было принято решение отремонтировать этот участок

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.