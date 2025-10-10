Скульптуру учительницы в Подмосковье раскритиковали из-за откровенного наряда

Скульптуру молодой учительницы установили в подмосковном Дзержинском. Пользователи социальных сетей не сошлись во мнении, насколько скульптура соответствует образу педагога. Они посчитали наряд слишком откровенным, также многим не понравились черты лица.

Автор работы Александр Рожников заявил, что ничего фривольного не видит. По его словам, у скульптуры педагога нормальная, удобная и достаточно целомудренная одежда.

