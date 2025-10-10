Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 07:15

Общество

Скульптуру учительницы в Подмосковье раскритиковали из-за откровенного наряда

Скульптуру учительницы в Подмосковье раскритиковали из-за откровенного наряда

Затяжные ливни ожидаются в Москве с 10 октября

"Новости дня": жителей Москвы могут оштрафовать на 500 тыс рублей за кормление птиц

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 октября

"Миллион вопросов": врач рассказал, когда проблемы с носом становятся хроническими

Пользователи соцсетей назвали лицо скульптуры учительницы в Подмосковье пугающим

"Вопрос спорный": бездетным семьям в РФ предложили выдавать льготную ипотеку авансом

Первый снег в Москве может выпасть 14 октября

Искусствовед назвал критику скульптуры учительницы в Подмосковье необоснованной

Циклон "Барбара" принесет в Москву похолодание и дожди

Скульптуру молодой учительницы установили в подмосковном Дзержинском. Пользователи социальных сетей не сошлись во мнении, насколько скульптура соответствует образу педагога. Они посчитали наряд слишком откровенным, также многим не понравились черты лица.

Автор работы Александр Рожников заявил, что ничего фривольного не видит. По его словам, у скульптуры педагога нормальная, удобная и достаточно целомудренная одежда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоНаиль ГубаевДарья КрамароваАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика