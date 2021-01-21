Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вероятность слежки в номерах отелей, офисах, съемных квартирах и других помещениях нельзя назвать высокой, однако если появились подозрения, то осмотр можно провести самостоятельно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Павел Мясоедов.

По его словам, если камеру прятали, то она будет находиться около других предметов для отвлечения внимания на них.

"Особенно внимательно нужно осмотреть датчики дыма, картины, мягкие игрушки и необычно расположенную электронику вроде настольных часов или медиапроигрывателя", – посоветовал Мясоедов.

Он отметил, что в темной комнате можно включить фонарик и пройтись лучом света по помещению. Если где-то появятся световые блики, то, возможно, именно там и находится скрытая камера, от стекла которой отражается свет.

Мясоедов добавил, что можно воспользоваться и современными технологиями. По его словам, существуют программы, которые отображают все подключенные к интернету устройства в комнате. Зачастую устройства слежения подключены к местной сети, поэтому их наличие будет отображено, уверен эксперт.

Кроме того, можно воспользоваться и детекторами электромагнитного излучения.

"Они продаются в интернете и используются для поиска волн, которые излучают и скрытые камеры", – рассказал эксперт.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону. В частности, можно отключить мобильный интернет, Wi-Fi и Bluetooth.

Однако эксперт отметил, что в эпоху всеобщей цифровизации приватности фактически не существует – даже кнопочный телефон могут отслеживать через сотового оператора.