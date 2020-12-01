Камеры видеонаблюдения появились в туалетах в тюменском ТЦ

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Прокуратура проверит торговый центр в Тюмени, где были установлены камеры видеонаблюдения в туалетах. Об этом РИА Новости заявили представители регионального надзорного ведомства.

До этого в социальных сетях появилась запись, где посетитель тюменского ЦУМа демонстрировал несколько камер. Они были замечены в мужском туалете в зале с писсуарами.

"Прокуратура Центрального округа города Тюмени проверит эту информацию", – сообщили в пресс-службе.

Ранее в Москве возбудили дело о слежке скрытой камерой за девушками в арендованной квартире.