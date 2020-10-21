В ПИК объяснили слежку за жителями ЖК в Зеленограде

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Девелопер ПИК объяснил техническим сбоем появление на своем сайте трансляции квартир жителей 17-го микрорайона в Зеленограде, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе компании заявили, что изначально камера отслеживала строительство школы и детского сада в микрорайоне "Жемчужина Зеленограда". Однако из-за сбоя произошло изменение ракурса наблюдения.

Девелопер отметил, что положения камер, с которых ведется трансляция, выбираются заранее, с учетом строгого соблюдения прав жителей на неприкосновенность частной жизни.

Сейчас служба техподдержки приостановила вещание до устранения неполадок.

Ранее жители ЖК "Жемчужина Зеленограда" обнаружили, что за их квартирами следит уличная камера. Полученное изображение транслировалось на сайте застройщика.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону. В частности, можно отключить мобильный интернет, Wi-fi и Bluetooth.

Однако эксперт отметил, что в эпоху всеобщей цифровизации приватности фактически не существует – даже кнопочный телефон могут отслеживать через сотового оператора.