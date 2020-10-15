Мужчина установил камеру в женском туалете супермаркета на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина установил скрытую камеру в женском туалете супермаркета на западе столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, это произошло не позднее 3 октября в супермаркете на улице Багрицкого. Портативный цифровой видеорегистратор был спрятан в нише для водосчетчиков так, чтобы в объектив попадали гениталии.

Злоумышленник записывал видео, пока 6 октября камеру не обнаружила одна из сотрудниц. Возбуждено уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. С подозреваемым проводят следственные действия.

Ранее во Владикавказе в одной из местных школ учащиеся обнаружили в мужском туалете камеру видеонаблюдения. Школьники выяснили, что картинка транслируется в кабинет завуча.