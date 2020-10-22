В Москве возбудили дело о слежке скрытой камерой за девушками в арендованной квартире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту слежки с помощью скрытой камеры за двумя девушками в арендованной квартире, сообщает ТАСС.

По данным следствия, в конце августа девушки сняли у мужчины квартиру на юге Москвы. В октябре они обнаружили в стене коридора микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру.

Следствию предстоит выяснить, кто именно следил за девушками. Дело расследуется по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Ранее жители ЖК "Жемчужина Зеленограда" обнаружили, что за их квартирами следит уличная камера. Полученное изображение транслировалось на сайте застройщика.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону. В частности, можно отключить мобильный интернет, Wi-fi и Bluetooth.

Однако эксперт отметил, что в эпоху всеобщей цифровизации приватности фактически не существует – даже кнопочный телефон могут отслеживать через сотового оператора.