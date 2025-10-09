Желтый уровень опасности из-за тумана объявлен в Москве в ночь на 10 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в связи с туманом в Москве с 21:00 9 октября до 09:00 10 октября, сообщает Гидрометцентр РФ.

В некоторых районах столицы прогнозируется ухудшение видимости 200–700 метров. Такое же предупреждение распространяется и на Московскую область.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что утренние заморозки вернутся в Москву через неделю. Он отметил, что сейчас установлению минусовой температуры мешает большая облачность. По словам специалиста, в пятницу, 10 октября, произойдет слияние двух фронтальных зон с северо-запада и юго-востока, что приведет к дождям, благодаря которым отступит туман.

Первый снег в Москве может выпасть уже 30–31 октября. Уточняется, что это будет временный снежный покров.