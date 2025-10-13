Машино-места подорожали в Москве

Машино-места начали стремительно дорожать в Москве. По оценкам риэлторских и консалтинговых агентств, в настоящее время их средняя стоимость составляет около 4 миллионов рублей, что на треть больше, чем в 2022 году.



При этом в разных классах жилья цифры различаются. Например, в комфорт-классе в среднем цена находится в диапазоне 2,6 миллиона рублей, в премиальном – 8 миллионов, а в элитном – 20–25 миллионов.



