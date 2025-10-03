Квартиры на первых этажах вновь начали пользоваться спросом в Москве

Квартиры на первых этажах жилых домов снова становятся востребованными – каждый третий россиянин готов рассмотреть такое жилье при покупке. В Москве современные ЖК проектируют без традиционных "цокольных" этажей, размещая жилье выше, что повышает его привлекательность.

Эксперты отмечают, что в новых домах первые этажи часто предоставляют дополнительные преимущества – выход на террасу или в зону барбекю. При этом стоимость таких квартир может быть на 20–25% ниже, чем на верхних уровнях, что делает их выгодным вариантом для покупки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.